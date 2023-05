Solidariedade para o grupo musical cubano “Buena Fe”, censurado pola contra durante a súa xira polo Estado

Olga Sober – Terra Sen Amos

O grupo musical cubano Buena Fe está a padecer boicot, censura e inadmisíbel violencia na súa xira musical polo Estado de parte da intransixencia anti-cubana concertada co fascismo local e pagada polos EUA. A millonaria Contra organizada polos responsábeis do Bloqueo para acabar co lexítimo Goberno de Cuba, entende que a música de calidade e de boa fe patriótica debe ser obxectivo preferente a bater. De tal xeito que dous trobadores populares en Cuba e recoñecidos polas grandes figuras contemporáneas da súa universal música popular, son tratados polos inimigos da Revolución Cubana coma unha fronte bélica a neutralizar por artilleiría. Esta censura da alma musical de Cuba, actúa dende a fronte reaccionaria contra os patriotas, mentres ninguén, que se saiba, en ningures, lle corta o micrófono a quen cantan trinos a Monroe con bágoas nos ollos.

“Buena Fe” formouse en Guantánamo no ano 1999. Israel Rojas, á dereita, é compositor e voz líder; Yoel Martínez, guitarra acústica e segunda voz.

Nestes dias actuou en Bilbo o grupo Buena Fe e durante un coloquio o popular cantautor Israel Rojas, tratou da situación de Cuba, do bloqueo imposto polos EUA e da guerra cultural decretada contra a illa dende a outra beira da canle da Bahama. Non deixou de mencionar Rojas o capital ético da intelectualidade cubana e de cómo este poderoso acervo popular pode coas ofensivas, chantaxes e millonarias campañas de propaganda lanzadas dende a Florida contra Cuba

O grupo Buena Fe actuaba en Euskal Herria dentro dunha xira polo Estado que deseguida foi consideraado obxectivo militar de parte dos que non aturan nin sequer gozar da poesía e do tesouro universal da música cubana cando esta aparece representada por artistas que defenden a soberanía de Cuba e o seu dereito, recoñecido na Lei Internacional, a se dotar dun goberno socialista soberano e de xustiza popular. De feito, dous concertos de Buena Fe programados en Salamanca e Zamora, houberan de seren suspendidos por causa de ameazas fascistas contra os locais previstos. Resulta logo que baixo o orixinal pretexto de defender a liberdade, hai quen prefire a censura e o veto de artistas acusados de procederen de Cuba e defenderen seu país.

No concerto celebrado en Madrid 12 de Maio, brillou o exemplo de como unha marea de voces e aplausos solidarios pode acabar afogando os apupos desesperados de Vox e os seus socios partidarios da anexión de Cuba polos EUA, e abrir deste xeito espazo para a excelente música de Buena Fe.

Recorda a solidariedade con Cuba, representada polo Movimento Estatal MESC, que a presenza entre nós de artistas e intelectuais cubanos é fundamental para que poida brillar a verdade de Cuba, mesmo a costa de ter que denunciar odio e violencia de quen pretenden presentarse coma defensores da liberdade de expresión e dos dereitos humanos.

Como advirte Silvio Rodríguez, Os bloqueadores de Buena Fe non se molestan en escoitar as súas cancións. Será que non lles convén atenderen as preguntas incómodas que o dúo lanza aquí, na terra de Cuba? Ou será que algúns fan uso do respectábel dereito a emigraren mais non poden aturar aos que fican e loitan dende dentro por un país mellor? Non será que os que piden invasións e bloqueos contra o seu propio pobo senten vergoña de eles mesmos? Hai quen non atura o exemplo moral de Buena Fe. Ben se entende”.

As expresións de solidariedade con Buena Fe deitadas no enderezo galegocubana@gmail.com serán enviadas aos destinatarios.