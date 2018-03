Carlos Tablada presenta en Santiago e Vigo a edición antolóxica de “El Pensamiento Económico del Che”

Terra Sen Amos – Redacción

Carlos Tablada, primeiro estudoso e arquiveiro da obra económica do Che, presentará en Santiago e Vigo a edición antolóxica do seu libro El Pensamiento Económico de Ernesto Che Guevara do que se fixeran trinta e dúas edicións en trinta anos. O autor mantén relación de traballo coa Asociacion de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil dende a súa participación nas Xornadas Galego-Cubanas de Homenaxe a José Marti, celebradas en Galiza do 7 ao 17 de abril de 1989. Tablada salienta que nos cincuenta anos andados dende a caida en combate do Che, o interese polo ricaz legado do guerrilleiro e intelectual arxentino-cubano, medrou en todo o mundo. O coloquio co intelectual cubano en Compostela será hoxe Quinta Feira ás 20,00 na Faculdade de Filosofia e, o de Vigo, na sexta, na libraría Andel (rúa Camelias 102) tamén ás 20,00 horas. Senllas intervencións do profesor cubano, foron organizadas polo Comité Nacional Galego Ernesto Che Guevara.