Toda Cuba proclama forza da unidade contra o imperialismo nas marchas do 1º de Maio

Prensa Latina – Redacción de Terra Sen Amos



Só o lema A nosa forteza é a unidade, toda Cuba botouse a rúa para celebrar o 1º de Maio, en defensa da Revolución e da dignidade e valor moral conferido polo traballo. En uniforme de xeneral do exército e cuberto co chapeu labrego de palla, Raúl Castro saúdou a marcha chegada á Praza da Revolución, na compaña do Presidente da Asemblea do Poder Popular e do corpo diplomático acreditado n´Habana así como de líderes sindicales e personalidades chegados de todo o mundo. A primeira auséncia do Lider Histórico da Revolución foi extensamente compensada con cartaces de Fidel. Na concentración ergueuse de novo o clamor contra o bloqueo económico, financeiro e comercial imposto por Estados Unidos en desafio do dereito internacional e renovouse a demanda de devolución do territorio ilegalmente ocupado por EUA na badía de Guantánamo. Nas demonstracións que percorreron toda a illa, ocupou un lugar sobranceiro a sintonía coa Revolución Bolivariana, perante os ataques terroristas de grupos finanzados pola dereita e foron condenados os renovados ataques do imperialismo contra a emancipación de América Latina.