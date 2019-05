Trump prepara cinco mil mercenarios para aplicar a Doutrina Monroe

Granma – Terra Sen Amos

A licenza para facer o que se queira en política internacional, outorgada aos EUA por Donald Trump e os seus asesores, dalle ao xefe de a Casa Branca licenza para anunciar que esta semana «habera moitas novidades en Venezuela, algunhas delas dramáticas»; outravolta dixo que «todas as cartas están encol da mesa», un xeito de ameazar que baralla o uso da forza militar. Segundo Trump, Maduro «está a perder o control do país» polo que EUA proxecta un golpe maior ca o orquestado trala liberación de Leopoldo López que durara un santiamén. A axencia Reuters, pola súa banda, contou que a empresa Academi (anteriormente coñecida baixo os nomes de Xe Services LLC, Blackwater USA e Blackwater Worldwide) estaria formando por encarga da Casa Branca un exército mercenario de 5.000 soldados, co fin armar unha guerra civil en Venezuela. Ameaza que foi denunciada polo Goberno bolivariano, como unha proba máis de quen paga e organiza as protestas da oposición.

O plano dos mercenarios xorde a raíz dos calamitosos intentos de subornar militares da Forza Armada Nacional Bolivariana, un proceso que culminou co lanzamento da falsa nova de o xefe do exército Vladimir Padrino, recibir ordes da Casa Branca. O infundio foi desmentido polo propio oficial en xefe mediante diversos comunicados. «Eles non teñen xente, e no chavismo non van conseguir o que están buscando. Trátase dunha gran campaña mediática internacional para que a xente crea que o pobo está dividido», dixo o xefe da Asemblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello, sobre as mentiras lanzadas polo enviado especial dos EUA Elliott Abrams sobre unha presunta conxura entre Padrino e o imperio.



A ARMA NON CONVENCIONAL





Espalladas polo goberno de Washington as trolas inzaran e o ministro de Estado Mike Pompeo, querendo negar seu fracaso do 30 de abril, anunciou que «Maduro permaneceu en Caracas, porque Moscú obrigouno a facelo», unha falsidade que reforzaba outra trola denanterior, tamén lanzada por eles: a da trama rusa en Venezuela.





«Se recordamos todas as afirmacións dos representantes oficiais da administración estadounidense sobre Venezuela, non remtarán as preguntas sobre elas, e a resposta a todas esas preguntas será: non é certo», asegurou Serguéi Lavrov, chanceler ruso.





A tolemia da administración Trump ameaza ao hemisferio e aos propios Estados Unidos, no momento en que o imperio xa está creando un grupo de presión nas Nacións Unidas para impoñer unha axenda de intervención e guerra contra Venezuela, á cal Rusia contrapon outro grupo de países, co fin de que non se viole o xa fráxil equilibrio político internacional. Os planos no seo da ONU servirian de coartada ao exército mercenario que están a formar.

Lavrov explicou que o grupo pode contar cun apoio considerabel na organización, baseado nun obxectivo claro: defender normas e principios fundamentais da Dereito Internacional, fixados na Carta da ONU. O chanceler ruso citou unha conversa de alto nivel con Mike Pompeo, onde lle advertiu sobre a improcedencia da Doutrina Monroe, noo entanto Rusia non interfire nos asuntos internos dos Estados. «Creo que esa intención anunciada de volver a unha doutrina que ten 200 anos reflicte a falta de respecto cara ao pobo venezolano e os países de América Latina», apuntou Lavrov.





A Doutrina Monroe, de 1823, é famosa pola sentenza do presidente James Monroe: «América para os americanos», ou a licenza arrogada por EUA para actuar de xeito impune e exclusivo na área latinoamericana.