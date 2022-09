Ventos solidarios de Venezuela e México para axudar Cuba tralo paso de Ian

TSA – Axencias

Casas volteadas, teitos pendurados encol de restos doutras vivendas arrincadas de cachón, postes da luz a ras das estradas, augas empozadas sobre viais. O paso de cabalo dos ventos de furacán de Ian, con 250 quilómetros hora, trocaron os límites das paisaxes humanizadas na zona occidental de Cuba, empeñados en Pinar del Rio. Os presidentes de Venezuela e Mexico adiantaron o seu propósito de axudar a superar os danos sobre outra serie de contactos e demandas de información de todo o mundo sobre as pegadas do furacán. “Todo o apoio e solidariedade de Venezuela para o pobo de Cuba e o presidente Diaz Canel, fronte estragos e danos do meteoro Ian”, manifestou o presidente Maduro. A ONU ofreceu intervir na medida dunhas forzas que prevé escasas e demanda información detallada de danos.

A recuperación do sistema eléctrico, suspendido polo paso do furacán, atinxiu o 72% da illa ao cabo de 24 horas.

Directivos da Empresa Eléctrica informaron na madrugada da Quarta que o 72% do servizo eléctrico fora recuperado; o curso escolar poderá recomezar na Segunda dia 3; a normalización do transporte marítimo demorará debido aos danos rexistrados no porto de Batabanó. Nas 72 horas do paso de Ian, os encoros do país acumularon 30 % da media histórica do mes.