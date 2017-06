VIAXE AO 1 DE MAIO NA HABANA

A axencia cubana de turismo AMISTUR do Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) programa unha viaxe a Habana para celebrar a festa do I de Maio, especialmente dirixido ao movimento de solidariedade do Estado.

A viaxe ten unha semana de duración, comenza 26 de abril, terza feira, no aeroporto de Madrid con regreso o 2 de mayo, segunda feira (con chegda a Madrid o día 3, terza feira).

Amáis de participar na marcha do Día Internacional dos Traballadores na Praza da Revolución, o 1 de Maio, a viaxe conta cun completo programa de actividade guiadas.

O número de prazas é limitado. As persoas interesadas poden contactar con Txema no correo txemah@telefonica.net ou no telefone 655-533577655-533577

Programa da visita en

http://www.cubainformacion.tv/index.php/solidaridad-con-cuba/66778-viaje-primero-de-mayo-en-la-haban



BRIGADA SOLIDARIA MEDIOAMBIENTAL A CUBA DO 2 AO 15 DE XULLO

SODEPAZ, CUBASOLAR e o Poder Popular dos Concellos de Guamá (Santiago de Cuba) e La Lisa (Habana) ven de publicar a convocatória para unha Brigada Solidária Medioambiental de 15 días.

Información completa desta convocatória no enlace:

http://www.viajes.sodepaz.org/travel/cuba-agroecologia-y-trabajo-comunitario/show