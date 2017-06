“Trump culpa a Cuba de todos os males do planeta”, acusa Rodríguez Parrilla

Terra Sen Amos

Donald Trump recusaba venres pasado unha parte da política de normalización de relacións con Cuba, do seu antecesor Barack Obama. O presidente republicano defende agora o Bloqueo e a prohibición das viaxes particulares de cidadáns dos EUA á illa. O Chanceler cubano Bruno Rodríguez Parrilla replicou nunha entrevista para a Televisión Rusa que a decisión da presidéncia dos EUA correspondía máis ben coa Guerra Fría. “O que está a facer (o ppresidente dos EUA) é repetir o que tentaron antes dez presidentes dos EUA. Non vexo realismo na súa política –dixo o ministro de Estado de Cuba- porque teima nomesmo que fixera durante 50 anos, cun resultado contrário ao que se buscaba, e EUA non vai ser máis grande por teimar en mutilar os dereitos civís dos estadounidenses. É un atraso prohibir as viaxes dos estadounidenses a Cuba”.

Ver entrevista en:

https://actualidad.rt.com/programas/entrevista/241773-canciller-cuba-trump-culpar-isla